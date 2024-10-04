Bilecik'te Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında çocuklarla birlikte Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocuklarla birlikte kedi ve köpekleri sevdi, onlara mama verdi.

Yaptığı ziyaret hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, "Can dostlarımızı çok seviyor, çocuklarımızın da bu sevgiyle büyümelerini istiyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü kutlu olsun. Bu gün dolayısıyla sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezimizi çocuklarla birlikte gezdik. Can dostlarımızın burada sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamaları bizleri mutlu etti" dedi.

Ziyaret, Başkan Subaşı ve çocukların hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.