Bilecik'te düzenlenen fuhuş operasyonunda tutuklama

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Bilecik'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir adrese fuhuş operasyonu düzenledi.

Evde yapılan aramada, 12 sentetik ecza, fişek ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda yabancı uyruklu 2 kadının da kurtarıldığı, birine uyuşturucu suçundan işlem yapılan bu kadınların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.