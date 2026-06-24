Bilecik'te Eğitim Başarı Ödülleri Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Eğitim Başarı Ödülleri Töreni Düzenlendi

24.06.2026 00:20
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200 öğrenciye ödül verildi; başarı, emek ve gelişim vurgulandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2025-2026 eğitim öğretim yılında çeşitli alanlarda derece elde eden öğrenciler için yıl sonu şöleni kapsamında "Eğitim Başarı Ödülleri" töreni yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda sportif, sosyal, kültürel ve akademik alanlarda derece elde eden 200 öğrenciye üstün başarı belgesi ve plaket verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yıl boyunca emek veren, çabalayan, başarı gösteren öğrencileri tebrik etti.

Şimşek, derece elde eden öğrencilerin başarılarıyla örnek olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bizler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu anlayışla, bilgiyi değerle buluşturan, düşünen, üreten ve her şeyden önce iyi insan olmayı önemseyen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki gerçek başarı, erdemli, vicdanlı ve topluma fayda sağlayan bireyler olabilmektir. Yalnızca sonuç almak odaklı değil emek vermek, sabretmek, denemekten vazgeçmemek ve kendini geliştirmeye devam etmek de başarının en değerli parçalarıdır. Öğrencilerimizden beklentimiz, merak eden, düşünen, üreten, kendine güvenen ve ülkesine değer katma sorumluluğu taşıyan bireyler olarak yollarına devam etmeleridir. Bugünkü başarıları yeni hedefler için güçlü bir başlangıç olacak. Hiçbir zaman ulaştığınız noktayla sınırlamayın, öğrenmeye, gelişmeye ve hayal kurmaya devam edin. Bir öğrencinin başarısının arkasında sabırla verilen emek, gösterilen rehberlik ve güçlü bir destek vardır.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz da ikinci kez düzenlenen etkinliğin Bilecik ve ülke adına büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle sona eren ödül törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, daire müdürleri, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, MHP Merkez İlçe Başkanı Sezer Sargıl ve veliler ile aileler katıldı.

Kaynak: AA

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