Bilecik'te Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'te, evden eve nakliyat yapan bir firmaya ait aracın yük taşıma bölümü elektrik tellerine değerek aracın alt tarafında bulunan iki yabancı uyruklu kişi elektrik akımına kapıldı. Olayı gören vatandaşlar hemen yardım çağırırken, yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

15.07.2024 15:53
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Bilecik'te elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Paşa yolu sokak üzerinde 5 katlı binanın 2. katında evden eve nakliyat yapan nakliyat firmasına ait aracın yük taşıma bölümü elektrik tellerine değdi.

Elektrik tellerinden akıma kapılan aracın taşıma bölümü aracın alt tarafında bulunan yabancı uyruklu Abdol Goddus Arab (22) ile Kheir Mohammad Tajik (21) aracı kontrol etme bölümünde elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören vatandaşlar 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verirken ilk müdahaleyi çevredeki hemşire olan çevredeki vatandaş yaptı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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