Bilecik\'te Elmabahçe Barajı tamamlandı

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Bilecik'te, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen Elmabahçe Barajı'nın tamamlanarak su tutmaya başladığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, kurumun tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden yüksek fayda sağlamak, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini olası taşkınlardan korumak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda Bilecik'te de faaliyetlerde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, bölgedeki su yapılarının artmasının tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Kentte inşa edilen Elmabahçe Barajı'nın tamamlanarak su tutmaya başladığı duyurulan açıklamada, barajın 6 bin 290 dekar tarım arazisini sulama kapasitesi bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 39 metre yükseklikteki yapının 1,7 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olduğunu bildirdi.

Barajın bölgedeki tarımsal verimliliği artıracağını vurgulayan Balta, "Ayrıca yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile 2024 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 65 milyon lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.