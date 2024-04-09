Bilecik'te Elmabahçe Barajı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te Elmabahçe Barajı tamamlandı

Bilecik\'te Elmabahçe Barajı tamamlandı

Bilecik'te, DSİ tarafından inşa edilen Elmabahçe Barajı'nın tamamlanarak su tutmaya başladığı duyuruldu. Barajın tarımsal verimliliği artıracağı ve bölgeye istihdam sağlayacağı belirtildi.

09.04.2024 16:43  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen Elmabahçe Barajı'nın tamamlanarak su tutmaya başladığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, kurumun tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden yüksek fayda sağlamak, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini olası taşkınlardan korumak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda Bilecik'te de faaliyetlerde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, bölgedeki su yapılarının artmasının tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Kentte inşa edilen Elmabahçe Barajı'nın tamamlanarak su tutmaya başladığı duyurulan açıklamada, barajın 6 bin 290 dekar tarım arazisini sulama kapasitesi bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 39 metre yükseklikteki yapının 1,7 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olduğunu bildirdi.

Barajın bölgedeki tarımsal verimliliği artıracağını vurgulayan Balta, "Ayrıca yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile 2024 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 65 milyon lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Bilecik, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Elmabahçe Barajı tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Bayram Öncesi Tatlı İş Yerlerini Denetledi
    17:03 Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Bayram Öncesi Tatlı İş Yerlerini Denetledi

    Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerinin ruhsatı, hijyen, maske kullanımı, sosyal mesafe, fiyat etiketi ve ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi.

  • Samsun'da hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
    17:00 Samsun'da hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

    Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

  • Kastamonu Hanönü'nde Helva Kesme Adeti Devam Ediyor
    16:59 Kastamonu Hanönü'nde Helva Kesme Adeti Devam Ediyor

    Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Halkabük köyünde uzun yıllardır devam eden helva kesme adeti, bu sene de gerçekleştirildi. Ev hanımları tarafından hazırlanan un helvası, gözleme ve yufkalar, camiye götürülerek öğle namazına katılan kişi sayısına göre dağıtılıyor. Bu gelenek, köy sakinleri tarafından gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor.


16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:12 Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş!
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
15:36 Elazığ’da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi Elazığ'da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
13:40 Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi
13:26 İYİ Parti, Ordu’da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK’ye başvurdu İYİ Parti, Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 17:05:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Elmabahçe Barajı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement