Bilecik\'te Enduro ve Motokros Parkı İnşası Tamamlanıyor

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Motokros ve enduro sporlarının yapılabileceği "Endurobil 365 Ekstrem Park Bilecik"in inşasının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, " Türkiye'nin en büyük enduro ekstrem park alanı" olma özelliği taşıyan, İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesince yapımı devam eden alanın, 1400 metre uzunluğa sahip olacağı ifade edildi.

15 teknik viraj, 4 lastik engel, 8 rampa, 2 beton refüj, 4 beton künk, 4 plastik boru, 34 ağaç engel ile Bilecik'in "B" harfini yansıtan taş virajdan oluşan parkın yapımında sona gelindiği kaydedilen açıklamada, alanın yılın her günü hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada, parkın 20-21 Nisan'da gerçekleştirilecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1'inci ayak yarışlarına ev sahipliği yapacağı duyuruldu.