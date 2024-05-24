Bilecik'te Evden Hırsızlık Yaptıkları İddia Edilen 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te Evden Hırsızlık Yaptıkları İddia Edilen 3 Zanlı Tutuklandı

Bilecik\'te Evden Hırsızlık Yaptıkları İddia Edilen 3 Zanlı Tutuklandı

Bilecik'te Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yaşanan hırsızlık olayının ardından yapılan çalışmalar sonucunda 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda çalınan eşyalar ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra 'evden hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlali' suçlamalarıyla tutuklandı.

24.05.2024 11:06
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Bilecik'te evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yaşanan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda söz konusu adresten çalındığı belirlenen 2 bakır kazan, 3 su saati, 4 musluk bataryası ve 7 musluk vanası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "evden hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlali" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

Bilecik, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Evden Hırsızlık Yaptıkları İddia Edilen 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Evden Hırsızlık Yaptıkları İddia Edilen 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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