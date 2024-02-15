Bilecik'te Firari Hükümlü ve Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Firari Hükümlü ve Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik\'te Firari Hükümlü ve Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile aranan şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması sırasında zanlıları yakaladı. Firari hükümlü ve şüpheli, adliyeye sevk edildi.

15.02.2024 12:46
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile aranan şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile "hakaret" ve "tehdit" suçlarından aranan şüpheli yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak firari hükümlü ile cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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