Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, "hırsızlık", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ile "tehdit" suçlarından toplam 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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