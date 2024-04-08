Bilecik\'te Horoz ve Köpeğin Oyunu

Bilecik'te bir horoz ile köpeğin evin bahçesinde birbirlerine sataşarak oynaması, cep telefonuyla kayda alındı.
Merkeze bağlı Bayırköy beldesinde sahipleri tarafından "Pamuk" ismi verilen köpek ile "Efe" adlı horoz, dakikalarca oynadı.
Bahçede birbirlerine sataşan horoz ile köpek arasındaki kovalamacayı, hayvanların sahibi cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde köpek, kendisiyle oynaması için horoza sataşıyor. Oralı olmayan horozla Pamuk uğraşmaya devam ediyor. Efe horoz, kendisine sataşan köpeği kovalıyor daha sonra iki hayvan birbirleriyle oynuyor.
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