Bilecik'te Horoz ve Köpeğin Oyunu - Son Dakika
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Bilecik'te Horoz ve Köpeğin Oyunu

Bilecik\'te Horoz ve Köpeğin Oyunu

Bilecik'in Bayırköy beldesinde bir horoz ile köpeğin evin bahçesinde birbirlerine sataşarak oynaması, cep telefonuyla kaydedildi. Köpek horoza sataşırken, horoz da köpeği kovalıyor ve sonra ikisi birbirleriyle oynuyor.

08.04.2024 16:39
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Bilecik'te bir horoz ile köpeğin evin bahçesinde birbirlerine sataşarak oynaması, cep telefonuyla kayda alındı.

Merkeze bağlı Bayırköy beldesinde sahipleri tarafından "Pamuk" ismi verilen köpek ile "Efe" adlı horoz, dakikalarca oynadı.

Bahçede birbirlerine sataşan horoz ile köpek arasındaki kovalamacayı, hayvanların sahibi cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde köpek, kendisiyle oynaması için horoza sataşıyor. Oralı olmayan horozla Pamuk uğraşmaya devam ediyor. Efe horoz, kendisine sataşan köpeği kovalıyor daha sonra iki hayvan birbirleriyle oynuyor.

Kaynak: AA

Bilecik, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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