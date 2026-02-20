Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: Bu Şehirde Kimse Kendini Yalnız Hissetmesin, Hiçbir Sofrada Eksiklik Olmasın İstiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: Bu Şehirde Kimse Kendini Yalnız Hissetmesin, Hiçbir Sofrada Eksiklik Olmasın İstiyoruz

20.02.2026 10:52  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla şehir merkezinde kurulan iftar çadırında binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında binlerce kişi aynı sofrada ramazan'n bereketini paylaştı. Şehir merkezinde kurulan ramazan çadırına iş insanları ile firma sahipleri de katkı sundu. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Ramazan çadırlarımızı kurduk; aşımız kaynasın, sofralarımız büyüsün, gönüllerimiz bir olsun diye tüm ekip arkadaşlarımızla sahadayız. Bilecik Belediyesi olarak bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmesin, hiçbir sofrada eksiklik olmasın istiyoruz" dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında binlerce kişi aynı sofrada ramazanın bereketini paylaştı. Belediye Başkanlığı koordinasyonunda şehir merkezinde kurulan ve iş insanları ile firma sahiplerinin de katkıda bulunduğu ramazan çadırında ramazan ayının seferberliği yaşandı. Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından geçtiğimiz haftalarda kurulan iftar çadırında bir ay boyunca kapıların açık olacağı bildirildi.

"Sofralarımızda bereket, gönüllerde huzur ve güzel ülkemize esenlikler diliyorum"


Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik, paylaşma ve dayanışma ayı olan ramazana bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın; sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur, güzel şehrimize ve ülkemize esenlik getirmesini temenni ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek ramazan ayının bereketini, dayanışmasını ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak için hazırız. Ramazan çadırlarımızı kurduk; aşımız kaynasın, sofralarımız büyüsün, gönüllerimiz bir olsun diye tüm ekip arkadaşlarımızla sahadayız. Bilecik Belediyesi olarak bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmesin, hiçbir sofrada eksiklik olmasın istiyoruz. Tüm çalışmalarımızı da bu anlayışla sürdürüyor, vatandaşlarımızla bir arada dayanışmamızı büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sofranın kurulmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum"


Melek Mızrak Subaşı, "Bu süreçte destekleriyle şehrimizde iyilik ve bereketi arttıran kıymetli iş insanlarımız ile tüm kurum ve kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Şimdiden ramazan ayının şehrimize sağlık, huzur ve bolluk getirmesini diliyor; tüm vatandaşlarımı bu güzel sofralarda buluşmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: ANKA

Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Subaşı, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: Bu Şehirde Kimse Kendini Yalnız Hissetmesin, Hiçbir Sofrada Eksiklik Olmasın İstiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:30:06. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: Bu Şehirde Kimse Kendini Yalnız Hissetmesin, Hiçbir Sofrada Eksiklik Olmasın İstiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.