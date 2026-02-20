Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: Bu Şehirde Kimse Kendini Yalnız Hissetmesin, Hiçbir Sofrada Eksiklik Olmasın İstiyoruz

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında binlerce kişi aynı sofrada ramazan'n bereketini paylaştı. Şehir merkezinde kurulan ramazan çadırına iş insanları ile firma sahipleri de katkı sundu. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Ramazan çadırlarımızı kurduk; aşımız kaynasın, sofralarımız büyüsün, gönüllerimiz bir olsun diye tüm ekip arkadaşlarımızla sahadayız. Bilecik Belediyesi olarak bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmesin, hiçbir sofrada eksiklik olmasın istiyoruz" dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında binlerce kişi aynı sofrada ramazanın bereketini paylaştı. Belediye Başkanlığı koordinasyonunda şehir merkezinde kurulan ve iş insanları ile firma sahiplerinin de katkıda bulunduğu ramazan çadırında ramazan ayının seferberliği yaşandı. Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından geçtiğimiz haftalarda kurulan iftar çadırında bir ay boyunca kapıların açık olacağı bildirildi.

"Sofralarımızda bereket, gönüllerde huzur ve güzel ülkemize esenlikler diliyorum"

"Sofranın kurulmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik, paylaşma ve dayanışma ayı olan ramazana bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın; sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur, güzel şehrimize ve ülkemize esenlik getirmesini temenni ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek ramazan ayının bereketini, dayanışmasını ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak için hazırız. Ramazan çadırlarımızı kurduk; aşımız kaynasın, sofralarımız büyüsün, gönüllerimiz bir olsun diye tüm ekip arkadaşlarımızla sahadayız. Bilecik Belediyesi olarak bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmesin, hiçbir sofrada eksiklik olmasın istiyoruz. Tüm çalışmalarımızı da bu anlayışla sürdürüyor, vatandaşlarımızla bir arada dayanışmamızı büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.Melek Mızrak Subaşı, "Bu süreçte destekleriyle şehrimizde iyilik ve bereketi arttıran kıymetli iş insanlarımız ile tüm kurum ve kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Şimdiden ramazan ayının şehrimize sağlık, huzur ve bolluk getirmesini diliyor; tüm vatandaşlarımı bu güzel sofralarda buluşmaya davet ediyorum" diye konuştu.