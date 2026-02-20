Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: Bu Şehirde Kimse Kendini Yalnız Hissetmesin, Hiçbir Sofrada Eksiklik Olmasın İstiyoruz

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında binlerce kişi aynı sofrada ramazan'n bereketini paylaştı. Şehir merkezinde kurulan ramazan çadırına iş insanları ile firma sahipleri de katkı sundu. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Ramazan çadırlarımızı kurduk; aşımız kaynasın, sofralarımız büyüsün, gönüllerimiz bir olsun diye tüm ekip arkadaşlarımızla sahadayız. Bilecik Belediyesi olarak bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmesin, hiçbir sofrada eksiklik olmasın istiyoruz" dedi.
Bilecik Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında binlerce kişi aynı sofrada ramazanın bereketini paylaştı. Belediye Başkanlığı koordinasyonunda şehir merkezinde kurulan ve iş insanları ile firma sahiplerinin de katkıda bulunduğu ramazan çadırında ramazan ayının seferberliği yaşandı. Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından geçtiğimiz haftalarda kurulan iftar çadırında bir ay boyunca kapıların açık olacağı bildirildi.
