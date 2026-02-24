Bilecik Belediyesi, Kent Merkezinde İftar Verdi

(BİLECİK) – Bilecik Belediyesi tarafından kent merkezinde kurulan iftar sofrasında binlerce vatandaş aynı anda orucunu açtı.

Bilecik Belediyesi'nin kent merkezinde verdiği iftarda binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. katkılarıyla hazırlanan iftar sofrasında vatandaşlara yemek ikram etti. Subaşı, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini de dinledi.

Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İftar çadırlarımızda vatandaşlarımızla aynı sofrada buluştuk; ekmeğimizi, duamızı ve muhabbetimizi paylaştık. Tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını; şehrimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.