Bilecik'te "Çevre Meclisi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik" Söyleşisi

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi ile Bilecik Kent Konseyi Çevre Meclisi iş birliğinde "Yerelden Geleceğe: Çevre Meclisi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Bilecik'te "Yerelden Geleceğe: Çevre Meclisi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik" konulu söyleşi düzenlendi. Bilecik Kent Konseyi toplantı salonunda düzenlenen buluşmada çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konuları yerel ve küresel boyutlarıyla ele alındı. Çevre Haftası kapsamında düzenlenen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı söyleşiye; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Edip Avşar, Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen, Doç. Dr. R. Zerrin Yarbay, Doç. Dr. Serpil Menteşe ve Sorumlu Eczacı Elif Balcı konuşmacı olarak katıldı.

Sürdürülebilirlik uzmanı Sevgi Akkoy tarafından yönetilen söyleşide, Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi'nin ilgili alanda yaptığı çalışmalar ile yapacağı plan ve projeler anlatıldı. Söyleşiye ayrıca Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, belediye meclis üyesi Erkan Beler, Bilecik Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Filiz Eğilmez ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Söyleşiye katılan Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Bilecik Belediyesi olarak iklim değişikliğine ilişkin farkındalığın oluşması, suyun ve toprağın korunması ve geleceğe temiz bir çevrenin bırakılması gibi birçok anlamlı çalışmanın paydaşı olmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Sönmez, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.