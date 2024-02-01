Bilecik\'te İşletmelere Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

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Bilecik'te, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki işletmelere yönelik fiyat denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, ilgili yönetmelik gereği lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelerin tarife ve fiyat listelerini giriş kapılarının önlerine ve masaların üzerlerine konumlandırması gerektiği hatırlatıldı.

Buna ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, tarife ve fiyat listelerinde aykırılık tespit edilmesi halinde her aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.