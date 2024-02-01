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Bilecik'te İşletmelere Fiyat Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik'te İşletmelere Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Bilecik\'te İşletmelere Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, ilgili yönetmelik gereği lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelerin tarife ve fiyat listelerini giriş kapılarına ve masaların üzerine koymaları gerektiği hatırlatıldı. Denetimlerde aykırılık tespit edilmesi halinde her aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

01.02.2024 13:59
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Bilecik'te, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki işletmelere yönelik fiyat denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, ilgili yönetmelik gereği lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelerin tarife ve fiyat listelerini giriş kapılarının önlerine ve masaların üzerlerine konumlandırması gerektiği hatırlatıldı.

Buna ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, tarife ve fiyat listelerinde aykırılık tespit edilmesi halinde her aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bilecik'te İşletmelere Fiyat Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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