Bilecik\'te İstiklal Marşı Kutlaması

Bilecik'te, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Sami Aygün, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de, TBMM'de kabul edildiğini hatırlattı.

İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele'nin "ebedi tacı" olduğunu vurgulayan Aygün, "Bu kutlu eser, Türk milletinin esir yaşamaktansa hür yaşamayı tercih ettiğini, mevzubahis vatan müdafaası olduğunda ölümün bile düğün gibi geldiğini tüm cihana bir kez daha göstermiştir." dedi.

Tiyatro ve oratoryo gösterisiyle devam eden organizasyon, ödül töreni ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa, Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, diğer ilgililer ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.