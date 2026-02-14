Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eş zamanlı düzenlenen kaçak sioperasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine eş zamanlı 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 550 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?