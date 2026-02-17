Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

17.02.2026 16:39
Bozüyük'te düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı, çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

