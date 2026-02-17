Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?