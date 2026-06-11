(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ankara İstanbul karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak, hastaneye ulaştırılmasına yardımcı oldu.
Karayolları üzerindeki Osmangazi tünelinde meydana gelen kazada kamyonet ve traktörün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçlarda sıkışan 3 kişiyi kurtardı.
Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik Belediyesi İtfaiye Ekiplerinden Trafik Kazasında Yaralananlara Müdahale - Son Dakika
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