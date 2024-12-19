Bilecik\'te Kaza: 1 Yaralı

Bilecik'te, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik- Yenişehir kara yolunda seyreden Ahmet Ç. idaresindeki 11 TC 778 plakalı midibüs, Pelitözü Kavşağı yakınında karşı yönden gelen Barış T'nin kullandığı 16 ALF 645 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, yolcusu bulunmayan işçi servisi, çarpışmanın etkisiyle devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Barış T, tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Olay nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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