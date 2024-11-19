Bilecik'te Kazada Öğretmen Anne ve Kızı Öldü - Son Dakika
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Bilecik'te Kazada Öğretmen Anne ve Kızı Öldü

Bilecik\'te Kazada Öğretmen Anne ve Kızı Öldü

Trafik kazasında öğretmen anne ve kızı hayatını kaybederken, taksi şoförü tutuklandı.

19.11.2024 14:48
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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki trafik kazasında öğretmen anne ile kızının ölümüne neden olan taksi şoförü tutuklandı.

Bozüyük- İnegöl kara yolunda meydana gelen kazayla ilgili tedavisinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan taksi şoförü K.K. (61), jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

K.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Raşit Efe (33) idaresindeki 16 ANN 509 plakalı otomobil, 17 Kasım'da Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere Kavşağı mevkisi yakınında K.K'nin kullandığı 11 T 5086 plakalı taksiyle çarpışmıştı. Kazada, sürücülerden Raşit Efe, Bursa'da özel bir okulda öğretmenlik yapan eşi Yeliz (30) ve kızı Ela Efe (3) ile taksi şoförü K.K. ve aynı araçtaki S.T. yaralanmıştı. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yeliz Efe ve kızı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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