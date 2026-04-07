Bilecik Genelinde Kentsel İyileştirme Çalışmaları Sürüyor

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini ve kentsel dokuyu güçlendirmek için pek çok noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Başta altyapı çalışmaları olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ise kent merkezi, park ve bahçeler, oyun ve dinlenme alanlarında ot temizliği, şehir mobilyası tadilat ve tamirat çalışmaları yapılıyor.

Kentin yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrılması sonucu ihtiyaç görülen alanlarda üstyapı çalışmalarını sürdüren ekipler, birçok mahallede kilit parke taşı çalışmasıyla mahalle sakinlerinin memnuniyetini kazanıyor.

Birçok mahallede yeni ulaşıma açılan cadde ve sokaklarda kaldırım yenileme çalışması yapan ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda gerekli tamir çalışmalarını da yerine getiriyor.