Bilecik'te Kömürlükte Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Bilecik'te bir kömürlükte meydana gelen yangın itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Yalı Sokak üzerinde bir apartmanın yanında bulunan kömürlükte henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar hemen durumu 112'ye haber verdi.

Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü.