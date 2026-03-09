Bilecik\'te Kuyumcu Soğuna 4 Tutuklama

Bilecik'te, bir kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4 Mart'ta, Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının soyulması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda, kiralık otomobille geldikleri iş yerinin kepengini, kopyaladıkları elektronik kumandayla açtıkları, daha sonra camı balyozla kırarak içeriden 6,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen zanlılar E.İ.A. (21), Y.K. (25), A.E. (24) ve B.K. (20), yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olaya karıştığı düşünülen diğer zanlılar O.Ö. (22), D.T. (32) ve K.B'nin (20) yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay

Bir grup şüpheli, söz konusu dükkana 4 Mart Çarşamba günü sabaha karşı kapıyı balyozla kırarak girmişti.

Zanlılar, bir süre sonra çaldıkları ziynet eşyalarını da alarak, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşmıştı.