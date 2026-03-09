Bilecik'te Kuyumcu Soygunu: 6.5 Milyon Lira Çalındı - Son Dakika
Bilecik'te Kuyumcu Soygunu: 6.5 Milyon Lira Çalındı

09.03.2026 21:00
Bilecik'te bir kuyumcudan 40 saniyede 6.5 milyon lira değerinde altın çalındı, 4 şüpheli tutuklandı.

BİLECİK'te bir kuyumcuya 40 saniyede girip çuvallarla yaklaşık 6 milyon 500 bin liralık altın çaldığı tespit edilen 7 şüpheliden 4'ü polis ekiplerince yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soygun anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen 4 Mart gece 03.52'de Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde meydana geldi. Kiraladıkları bir otomobile gelen 4 şüpheli önceden kopyaladıkları kuyumcu kapısının kepenklerini uzaktan kumanda ile açtı. Balyozla dükkan camını kırıp içeri giren 4 şüpheli, çuvallara tezgahlardaki altınları doldurup geldikleri otomobille kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan 40 saniyelik soygunda şüphelilerin 6 milyon 500 bin liralık altın çaldığı tespit edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kuyumcu soygunu şüphelilerini yakalamak için özel bir ekip kurdu. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin sorgunun hemen ardından geldikleri otomobille Bursa'nın Yenişehir ilçesine doğru kaçtığı belirlendi. İncelemede şüphelilerin 6 milyon 500 bin lira değerinde altın çaldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kuyumcu soygununda yer aldığı belirlenen 7 şüpheliden E.İ.A. (21), Y.K. (25), A.E. (24) ve B.K. (20) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemece 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Kimlikleri tespit edilen firari şüpheliler O.Ö. (22), D.T. (32) ve K.B.'nin (20) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Şüphelilerin yaptıkları soygun işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde balyozla dükkan camını kırarak içeri giren şüphelilerin 40 saniyede tezgahlarda bulunan altınları çuvallara doldurup kaçtığı yer aldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Bilecik, Güncel, Suç, Son Dakika

