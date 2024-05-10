Bilecik\'te Modern ve Teknik Arıcılık Projesi kapsamında 16 üreticiye 134 arı kovanı dağıtıldı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, yüzde 50 hibe destekli "Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik Projesi" kapsamında 16 üreticiye 134 arı kovanı dağıtıldı.

Bilecik Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliğince organize edilen kovan dağıtımı, Osmaneli Belediyesi Sebze Meyve Hali binasında yapıldı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, programda yaptığı konuşmada, projeyle ilçede arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunarak, üretilen balının ülke çapında marka haline gelmesi için çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi.

Bu kovanlarla arı ürünlerinde çeşitliliğin ve üretimin artmasını, üreticilerin gelir düzeyini yükseltmeyi amaçladıklarını bildiren Ünal, "Dağıtımını yaptığımız arı kovanlarımız arı üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Ünal ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, kovanları üreticilere teslim etti.

Proje kapsamında il genelinde 1000 arı kovanının dağıtımının yapıldığı öğrenildi.