Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik\'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
05.07.2025 16:07
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Pazaryeri'nde motosiklet devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı. Sağlığı iyi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 11 ACN 294 plakalı motosiklet, Kınık köyü yolunda çukura girerek devrildi.

Kazada, sürücü yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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