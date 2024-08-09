Bilecik'te bir motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'nde yeni valilik binasının inşaat alanı yakınında seyreden Uğur U. idaresindeki 11 ABF 490 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile arkasında bulunan Bekircan T. savrulan motosikletten düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 978 lira ceza uygulandığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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