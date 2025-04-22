Bilecik\'te Motosiklet Kazası: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bilecik'te motosikletin çarptığı 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

E.T'nin kullandığı 11 EN 330 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Özsoy'a (70) çarptı.

Ağır yaralanan Özsoy, kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özsoy, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, motosiklet sürücüsü E.T'yi gözaltına aldı.