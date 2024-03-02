Bilecik\'te Öğrenciler Tarafından Üretilen Sıvı Sabun, Kentteki Devlet Okullarında Kullanılıyor

Bilecik'te, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı öğrencilerinin ürettikleri sıvı sabun, kentteki tüm devlet okulları ve pansiyonları ile belediye hizmet binalarında kullanılıyor.
Okul bünyesinde döner sermaye kurulmasıyla 9, 10 ve 11'inci sınıflardan 34 öğrenci, Eylül 2023'te öğretmenlerinin gözetiminde Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanan ekipmanlarla sıvı sabun üretimine başladı.
Mesleki eğitim dersleri kapsamında haftanın 3 günü sipariş üzerine üretim yapılan okulda, şimdiye kadar 600 litre sıvı sabun elde edildi.
Üretilen sabunun kentteki tüm devlet okulları, pansiyonları ile Bilecik Belediyesine satıldığı okulda öğrenciler, elde edilen gelirden pay da alarak harçlıklarını çıkarıyor.
Okul Müdürü Remzi Düven, AA muhabirine, 3 sene önce Kimya Teknolojileri Alanını faaliyete geçirdiklerini söyledi.
Öğrencilerin üretime dayalı mesleki eğitim görmesine önem verdiklerini anlatan Düven, "Bilecik'te özellikle pansiyonlu okulların sıvı sabun üretimini gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz, burada yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanına kavuşuyorlar. Biz de kaliteli ve vasıflı eleman yetiştirerek Bilecik'teki fabrikaların buna yönelik ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.
"Sabunumuz piyasaya göre gerçekten üst seviyede"
Kimya Teknolojileri Alanı Şefi İsmail Büyükbay da okullarında döner sermaye çerçevesinde çeşitli kimyasallar ürettiklerini dile getirdi.
Bu kapsamda sıvı sabun yapımına başladıklarını ifade eden Büyükbay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sabunumuz piyasaya göre gerçekten üst seviyede. AR-GE çalışmalarımız da devam etmekte. Döner sermaye kapsamında satılabilecek, öncelikle resmi kurumlara ya da özel firmalara verilebilecek tarzda kimyasalları öğrencilerimizle üretip değerlendireceğiz. Laboratuvar koşullarında üretilecek kimyasal malzemeleri tanımaları ve bunları derslerin dışında üretebilmeleri öğrencilerimize mutluluk veriyor."
Büyükbay, ürettikleri sabunun gündelik hayatta kullanılmasının öğrencileri memnun ettiğini sözlerine ekledi.
Kimya teknolojileri öğretmeni Rabia Tekin, okuldaki laboratuvarlarda teorik ve pratik eğitimi birlikte gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Öğrencilere öncelikle teorik eğitim verdiklerini aktaran Tekin, "Daha sonra da pratik kısma geçiyoruz. Öğrencilerimiz, mezun olduklarında staj dönemlerinde hiçbir zorluk çekmeden tüm analizleri yapabilecek eğitimi burada alıyorlar." diye konuştu.
Kimya Teknolojileri Alanı 11'inci sınıf öğrencisi İpek Uyar ise üretimin tüm aşamalarında yer aldıklarını belirtti.
İş güvenliğini esas alarak çalıştıklarını vurgulayan Uyar, şu ifadeleri kullandı:
"Öğretmenlerimizin gözetiminde, çözeltilerimizi hazırlayarak sabun yapmaya başlıyoruz ve malzemeleri kazanımızda karıştırıyoruz. Haftada yaklaşık 6 saat bölüm derslerimiz oluyor. Sabun üretimi, ortalama bir günümüzü alıyor. Bu da uzun bir süreç. Üretim yaptığımız için kendimi meslek hayatına hazırlanmış hissediyorum. Bu okula geldiğim ve bu bölümü seçtiğim için şanslı olduğumu düşünüyorum."
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