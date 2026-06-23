Bilecik'te Yangın ve Acil Durum Tatbikatı - Son Dakika
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Bilecik'te Yangın ve Acil Durum Tatbikatı

23.06.2026 14:45  Güncelleme: 15:54
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Bilecik Valiliği koordinasyonunda, Osmangazi Tüneli'nde yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi. İtfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen tatbikat başarıyla tamamlandı.

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve ildeki ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler tarafından tünel acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği koordinasyonunda olası acil durumlara hazırlık amacıyla 14. Bölge müdürlüğüne bağlı Osmangazi Tüneli'nde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları Şube Şefliği ve Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı merkeziyle İl Güvenlik ve Acil Durumlar koordinasyon merkezi iş birliğinde düzenlenen tatbikat başarıyla tamamalandı. Senaryo gereği tünelde meydana gelen kaza ve yangına İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken, diğer kurumlar da acil müdahale ve kurtarma operasyonu gerçekeleştirdi.

Kaynak: ANKA

Bilecik Valiliği, Osmangazi, 3. Sayfa, Jandarma, İtfaiye, Bilecik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Yangın ve Acil Durum Tatbikatı - Son Dakika

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