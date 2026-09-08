Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni polis tarafından soruşturuluyor.
Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Merkez Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine itfaiye, orman işletme ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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