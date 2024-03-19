Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir otomobilin çeşitli parçalarını çaldığı öne sürülen şüpheli Vezirhan beldesinde gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Poyra köyü yakınlarındaki bir otomobilin lastik, jant, akü ve stepnesinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve "hırsızlık" suçundan 14 kaydı olan Y.A. (50), çaldığı malzemeleri taktığı otomobiliyle Vezirhan beldesinde yakalandı.
Aracında ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilen zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Otomobil Parçaları Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul'da yakalanan Bekir Boydak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Boydak, yüklü miktarda para, külçe altın ve takılarla birlikte yakalanmıştı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında başından silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan astsubay Ahmet M.'nin 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan aldığı hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Diğer sanık astsubay ise beraat etti.
Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Aldulkadir Güneş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a çiftçilere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin NATO'nun inovasyon hızlandırma programı DIANA'nın Test Merkezleri Ağı'na 8 yeni merkezin katıldığını duyurdu. Böylece Türkiye'nin ağda yer alan test merkezi sayısı 10'a ulaştı. DIANA Programı, sivil ve askeri amaçlı teknolojiler geliştiren şirketlere 300 bin avroya kadar hibe destek sağlıyor ve Türk şirketlerinin bu ağda yer almasının önemi vurgulanıyor.
Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, V.K., R.Ö., S.Y., M.S. ve M.Ş. isimli 5 kişi yakalandı. Operasyonda 38,98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Tahkikat devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir elektrikli scooter, park halindeki araçların arasından yola çıkan yayaya çarptı. Yaralanan yayaya sağlık ekipleri müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'da kontrolden çıkan bir otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin 2 Cumhuriyet Savcısı ve 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Konya'da kontrolden çıkan bir otomobil, otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza sonucunda durakta bekleyenler yol kenarına savruldu. Yaralılar tedavi altına alındı ve polis olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği iftar programları, ilçe halkını aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. İlahiler, sema gösterileri ve çocuk etkinlikleriyle desteklenen iftar programlarına halk büyük ilgi gösterdi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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