Bilecik'te, zemin katındaki restoranın bacasında yangın çıkan 4 katlı binada bulunanlar tahliye edildi.
Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın zemin katında bulunan restoranın baca bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sebebiyle bina çevresinde yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bina, polis tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri, çıktıkları çatıdan bacaya müdahale ederek yangını söndürdü.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Restoran Bacasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?