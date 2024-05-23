Bilecik'te Sağanak ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika
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Bilecik'te Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Bilecik\'te Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Bilecik Valiliği, şehir merkezi ile bazı ilçelerde etkili olan sağanak ve doluya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ildeki sağanak ve dolu dolayısıyla bazı noktalara zaman zaman 40 kilogram yağış düştüğü, ekiplerin müdahalesinin devam ettiği ifade edildi. Yenipazar ilçesine bağlı Belkese köyünde evlerini su basan 2 yaşlı vatandaşın jandarma ekiplerince kurtarılarak tedbiren hastaneye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, aynı ilçeye bağlı Tekeciler köyünde sel nedeniyle ulaşımda aksama yaşandığı, bölgede İl Özel İdaresi personelinin görev aldığı belirtildi. Şiddetli yağış dolayısıyla Gölpazarı ilçesi Armutçuk köyü yoluna kaya parçalarının düştüğü, kayaların ekiplerce temizlendiği bildirilen açıklamada, Söğüt ilçesi Çaltı köyünde sağanak ve doludan etkilenen seralar için de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı duyuruldu.

23.05.2024 21:09
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Bilecik Valiliği, şehir merkezi ile bazı ilçelerde etkili olan sağanak ve doluya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ildeki sağanak ve dolu dolayısıyla bazı noktalara zaman zaman 40 kilogram yağış düştüğü, ekiplerin müdahalesinin devam ettiği ifade edildi.

Yenipazar ilçesine bağlı Belkese köyünde evlerini su basan 2 yaşlı vatandaşın jandarma ekiplerince kurtarılarak tedbiren hastaneye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, aynı ilçeye bağlı Tekeciler köyünde sel nedeniyle ulaşımda aksama yaşandığı, bölgede İl Özel İdaresi personelinin görev aldığı belirtildi.

Şiddetli yağış dolayısıyla Gölpazarı ilçesi Armutçuk köyü yoluna kaya parçalarının düştüğü, kayaların ekiplerce temizlendiği bildirilen açıklamada, Söğüt ilçesi Çaltı köyünde sağanak ve doludan etkilenen seralar için de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

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