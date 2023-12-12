Bilecik\'te sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen kadın yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir kadın, sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki evinden çıkarak ekmek almaya giden Sümbül K. (84), sahipsiz köpeklerin kendisine doğru geldiğini görünce panikleyerek kaçmaya çalıştığı sırada düştü.

Yaralanan kadın, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının vücudunda kırıklar olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.