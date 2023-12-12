 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen kadın yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir kadın, sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilecik\'te sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen kadın yaralandı
12.12.2023 - 09:25,
Abone Ol

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir kadın, sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki evinden çıkarak ekmek almaya giden Sümbül K. (84), sahipsiz köpeklerin kendisine doğru geldiğini görünce panikleyerek kaçmaya çalıştığı sırada düştü.

Yaralanan kadın, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının vücudunda kırıklar olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gölpazarı, Bilecik, Hayvanlar, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen kadın yaralandı - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da Gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024 Adana'da Gerçekleştirilecek
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da Gerçekleştirilecek
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:31:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement