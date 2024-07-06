Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Erkan B. idaresindeki 41 JC 005 plakalı otomobil, Bilecik-Pazaryeri kara yolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Motor bölümünde başlayan yangını söndürmeye çalışan Erkan B, itfaiyeden yardım istedi.
Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
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