Bilecik'te Şifalı Pilav Geleneği Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te Şifalı Pilav Geleneği Başladı

Bilecik\'te Şifalı Pilav Geleneği Başladı

Bilecik'te her cuma namazı sonrası pilav ikramı yapılacak, Osmanlı geleneği yaşatılacak.

03.01.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valiliğince Şeyh Edebali Külliyesi'nde ve Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde her hafta cuma namazlarının ardından vatandaşlara pilav ikram edilecek.

Kentte Osmanlı'dan bugüne çeşitli etkinliklerde ikram edildiği bilinen, Yörük Türkmenlerce başlatılan "şifalı pilav" geleneğinin yaygınlaştırılması için Valilik tarafından çalışma yapıldı.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi personelince hazırlanan pilav, bugün ilk kez cuma namazının ardından Şeyh Edebali Külliyesi'nde vatandaşlara dağıtıldı. Her hafta burada ve Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde devam edecek pilav ikramını isteyen hayırseverler de İl Özel İdaresine başvurarak gerçekleştirebilecek.

Şeyh Edebali Külliyesi'nde vatandaşlara pilav dağıtan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, gazetecilere, "şifalı pilav"ın bir Osmanlı geleneği olduğunu söyledi.

Bilecik'in "kuruluşun ve kurtuluşun şehri" olarak bilindiğini belirten Aygöl, şunları ifade etti:

"Şifalı pilav geleneği, aslında 700 yılın üzerinde bu topraklarda sürmüş bir gelenek. Vatandaşlarımız bu pilav için saatlerce bekleyebiliyor çünkü geceleri dualarla, Kur'an okunarak hazırlanıp şifa niyetine dağıtılıyor. Bu Osmanlı geleneğini Osmanlı'nın kurulduğu şehirde başlattığımızdan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum."

Vatandaşlardan 74 yaşındaki Arif Durmuş da organizasyonun hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Durmuş, "Allah nasip ederse iş insanlarımız seve seve bu hediyeyi ihtiyaç sahiplerine verirler. Gerçekten çok mutlu oldum." diye konuştu.

Etkinlikte, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan da yer aldı.

Kaynak: AA

Bilecik Valiliği, Bilecik Valiliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Şeyh Edebali, Etkinlikler, Osmanlı, bilecik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Şifalı Pilav Geleneği Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
15:10 Narin davasında Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
22:27 MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt
22:03 İşte Ferdi Tayfur’un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter İşte Ferdi Tayfur'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter
22:00 Bahçeli’den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü Bahçeli'den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü
21:43 2024’ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye’den tek stat var 2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 16:50:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Şifalı Pilav Geleneği Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.