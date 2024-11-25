Bilecik\'te Tiyatro Festivali Coşkusu

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından "Tiyatroda Buluşalım" sloganıyla çocuklar için "Sponsorum Kim Olsun?", yetişkinler için ise "Dönmeyen Dolap" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Bilecik Belediyesi tarafından "Tiyatroda Buluşalım" sloganıyla hazırlanan, çocuk ve yetişkinler için sahnelenen iki ayrı oyun, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde tiyatroseverler ile buluştu. Odunpazarı Kent Konseyi Tiyatro Kulübü tarafından seyirciyle buluşturulan "Sponsorum Kim Olsun?" çocuk oyununda çocuklar keyifli anlar yaşarken aynı zamanda birçok konuda bilgi sahibi oldu.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izleyerek, çocukların tiyatro sevincini paylaştı. Kış boyunca çocuklar ve yetişkinler için tiyatroların sahnelenmeye devam edeceği bilgisini paylaşan Subaşı, tüm vatandaşları oyunları izlemeye davet etti.

Etkinlikkapsamında aynı gün yetişkinleri için ise "Dönmeyen Dolap" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.