Bilecik\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncel

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Baran D. (24) idaresindeki 11 AHH 499 plakalı ticari taksi, Bilecik- Yenişehir kara yolunda aracın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje girdi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan İlyas Ö (54), Mücahit Y. (28) ile Şenol K. (59) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.