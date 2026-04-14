Bilecik'te Bozüyük ilçesinde akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
O.E.K'nin (23) kullandığı 34 PRN 772 plakalı otomobil, İnegöl-Bozüyük kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.
Otomobil, istasyonda bulunan yazıhanenin duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
