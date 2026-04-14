Bilecik\'te Uyuşturucu Gözaltıları

Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamalarda, şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 2 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile aparat ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
