Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bozüyük'te yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

04.01.2025 13:48
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

Polis, Y.A'nın evine düzenlediği operasyonda 24,23 gram sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 3 av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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