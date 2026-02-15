Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

15.02.2026 11:51
Bilecik'te narkotik ekipleri, üzerinde uyuşturucu bulunan bir zanlıyı gözaltına aldı.

Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri şahsın üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Narkotik, Bilecik, Güncel, Suç, Son Dakika

