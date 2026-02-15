Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri şahsın üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
