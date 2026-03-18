Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Bilecik'te, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen tütün ve aseton ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri sürüyor.