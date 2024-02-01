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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Gözaltına Alındı

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Gözaltına Alındı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Bozüyük ilçesinde yol kontrolünde otobüste yolculuk yapan bir kişinin üzerinde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan zanlı hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından işlem başlatıldı.

01.02.2024 11:57
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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bozüyük ilçesinde yol kontrolünde otobüste yolculuk yapan bir kişinin üzerinde yapılan aramada, esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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