Bilecik'te Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Kukla Gösterisi ile Başladı

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırlanan etkinliklerin ilki olan kukla gösterisi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde çocuklarla buluştu.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen kukla gösterisinde çocuklar hem eğlendi hem de birçok bilgiyi öğrenme fırsatı buldu.

Yarıyıl tatili etkinliklerinin ikincisi "Yıldız Avcısı" adlı tiyatro oyunu ise 25 Ocak Pazar günü saat 13.00, 15.00 ve 17.00'de olmak üzere üç seans halinde kültür ve kongre merkezinde ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.