Bilecik\'te Yol Kontrolünde Esrar Bulunan Zanlı Gözaltına Alındı

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Bilecik'te yol kontrolünde, üzerinde esrar maddesi bulunan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Bilecik- Sakarya ve Bilecik- Eskişehir kara yollarındaki uygulamada, otobüsle yolculuk yapan bir kişinin üzerinde 47,08 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.