Bilecik Zabıtası'ndan Kentteki Lokantalarda Kapsamlı Denetim
Bilecik Zabıtası'ndan Kentteki Lokantalarda Kapsamlı Denetim

10.02.2026 12:12  Güncelleme: 13:19
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, lokantalarda genel temizlik, ruhsat kontrolü, ürün saklama şartları ve et ürünlerinin uygunluğu gibi birçok konuda denetim yaptı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konulup iş yeri sahiplerine uyarılar yapıldı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren lokantalarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Bilecik Zabıtası, lokanta denetimlerinde birçok başlıkta kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde başta genel temizlik kuralları olmak üzere iş yeri ruhsatı, evrak kontrolü, ürünlerin saklama şartları, satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğunu incelendi.

İş yeri sahipleri ve çalışanlarına yönelik uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ciğerlere el koyarak, ceza işlem uyguladı.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, vatandaş sağlığı için her alanda denetimleri sürdürdüklerini belirterek, "Yaptığımız bu denetimler ile işini uygun şekilde yapan esnaf ile son kullanma tarihi geçmiş ürün kullanarak haksız kazanç sağlayan kişileri ayırmış oluyoruz. Bu açıdan da denetimlere son derece önem veriyoruz. Bu şekilde yapılan usulsüzlüklere hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Halk sağlığı açısından önem taşıyan tüm alanlarda denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olumsuz durumlarda 153 Alo Zabıta hattının aranması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Bilecik Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Belediye, Bilecik, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Bilecik Zabıtası'ndan Kentteki Lokantalarda Kapsamlı Denetim

SON DAKİKA: Bilecik Zabıtası'ndan Kentteki Lokantalarda Kapsamlı Denetim - Son Dakika
