Bilecik Zabıtası'ndan Kentteki Lokantalarda Kapsamlı Denetim

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren lokantalarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Bilecik Zabıtası, lokanta denetimlerinde birçok başlıkta kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde başta genel temizlik kuralları olmak üzere iş yeri ruhsatı, evrak kontrolü, ürünlerin saklama şartları, satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğunu incelendi.

İş yeri sahipleri ve çalışanlarına yönelik uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ciğerlere el koyarak, ceza işlem uyguladı.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, vatandaş sağlığı için her alanda denetimleri sürdürdüklerini belirterek, "Yaptığımız bu denetimler ile işini uygun şekilde yapan esnaf ile son kullanma tarihi geçmiş ürün kullanarak haksız kazanç sağlayan kişileri ayırmış oluyoruz. Bu açıdan da denetimlere son derece önem veriyoruz. Bu şekilde yapılan usulsüzlüklere hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Halk sağlığı açısından önem taşıyan tüm alanlarda denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olumsuz durumlarda 153 Alo Zabıta hattının aranması gerektiğini bildirdi.