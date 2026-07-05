Bilecik\'te Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Bilecik'te, iki otomobilin ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

M.Ü. (52) yönetimindeki 34 VL 5083 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampaları mevkisinde K.E'nin (52) kullandığı 34 HEY 962 plakalı tıra ve K.S. (47) idaresindeki 10 SU 678 plakalı otomobile çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.Ü. ve aynı otomobilde bulunan Z.Ü. (25) yaralandı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.