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Bilecik'teki Pelitözü Göleti Karla Kaplandı - Son Dakika
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Bilecik'teki Pelitözü Göleti Karla Kaplandı

Bilecik'te bulunan Pelitözü Göleti, aralıklarla yağan kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Göletin bazı bölümleri aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Zengin bitki çeşitliliği ve çam ağaçlarıyla dikkati çeken gölete gelenler bol bol fotoğraf çektirip çocuklarıyla kar topu oynadı.

Bilecik\'teki Pelitözü Göleti Karla Kaplandı
11.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:20
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Bilecik'te doğal güzellikleriyle özellikle yaz aylarında ziyaretçisi eksik olmayan Pelitözü Göleti, aralıklarla yağan kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta piknikçilerin ve doğaseverlerin yanı sıra kamp ve karavancıların uğrak yeri olan göletin bazı bölümleri aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1980'li yıllarda sulama amaçlı oluşturulan, 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip göletin karla kaplı çam ormanlarıyla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Zengin bitki çeşitliliği ve çam ağaçlarıyla dikkati çeken, fotoğrafçıların ilgi odağı haline gelen gölete gelenler bol bol fotoğraf çektirip çocuklarıyla kar topu oynadı.

Pelitözü Göleti ve çevresindeki ağaçlarla oluşan kış manzarası, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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